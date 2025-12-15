Егор Дёмин объяснил, как публичная критика от Фернандеса заставила его изменить игру

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82) рассказал, каким образом недавняя критика от главного тренера команды Жорди Фернандеса повлияла на его игру.

— Егор, после прошлой игры Жорди объяснил, что сократил ваше время на площадке в концовке, потому что вы допустили пару ошибок, стараясь исправить чужие недочёты. Какую обратную связь вы получили от тренера и насколько приятно было сегодня так достойно реабилитироваться?

— Я считаю, что это часть становления и роста. Мне всегда хочется играть лучше, но бывают неудачные дни. Важно внимательно разбирать свои действия на видео, понимать, над чем нужно работать, обсуждать это с тренерами и командой, извлекать уроки и двигаться дальше. Сезон длинный, я ещё только привыкаю к такому графику, учусь быстрее переключаться с одной игры на другую и не зацикливаться на ошибках.

— Сегодня вы изначально вышли с установкой играть агрессивнее?

— Да, именно так. Этого ждёт от меня тренер, и я сам хочу действовать более напористо с самого начала. Постараюсь следовать этому в каждой игре, потому что сейчас для меня важно быть максимально активным и приносить пользу команде на постоянной основе, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции.