Егор Дёмин объяснил, как публичная критика от Фернандеса заставила его изменить игру

Егор Дёмин объяснил, как публичная критика от Фернандеса заставила его изменить игру
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82) рассказал, каким образом недавняя критика от главного тренера команды Жорди Фернандеса повлияла на его игру.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

— Егор, после прошлой игры Жорди объяснил, что сократил ваше время на площадке в концовке, потому что вы допустили пару ошибок, стараясь исправить чужие недочёты. Какую обратную связь вы получили от тренера и насколько приятно было сегодня так достойно реабилитироваться?
— Я считаю, что это часть становления и роста. Мне всегда хочется играть лучше, но бывают неудачные дни. Важно внимательно разбирать свои действия на видео, понимать, над чем нужно работать, обсуждать это с тренерами и командой, извлекать уроки и двигаться дальше. Сезон длинный, я ещё только привыкаю к такому графику, учусь быстрее переключаться с одной игры на другую и не зацикливаться на ошибках.

— Сегодня вы изначально вышли с установкой играть агрессивнее?
— Да, именно так. Этого ждёт от меня тренер, и я сам хочу действовать более напористо с самого начала. Постараюсь следовать этому в каждой игре, потому что сейчас для меня важно быть максимально активным и приносить пользу команде на постоянной основе, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции.

