НБА: результаты матчей 15 декабря

В ночь на 15 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты НБА на 15 декабря:

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:117;

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 127:82;

«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:114;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 117:103;

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:116;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 136:131.

