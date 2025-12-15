НБА: результаты матчей 15 декабря
В ночь на 15 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты НБА на 15 декабря:
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:117;
«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 127:82;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 117:103;
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:116;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 136:131.
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 27, Оконгву - 20, Крейчи - 19, Рисашер - 15, Джонсон - 12, Александер-Уолкер - 12, Ньюэлл - 9, Кеннард - 5, Гуйе - 1, Уоллес, Порзингис, Янг
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 35, Эджкомб - 26, Эмбиид - 22, Граймс - 14, Барлоу - 11, Драммонд - 5, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Гордон, Бона
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Хаертер - 16, Вучевич - 12, Гидди - 11, Терри - 9, Бузелис - 9, Уильямс - 8, Смит - 6, Джонс - 6, Окоро - 5, Коллинс - 2, Картер, Филлипс
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 20, Мёрфи - 20, Уильямсон - 18, Пул - 16, Джонс - 10, Бей - 10, Макгауэнс - 5, Маткович - 4, Мисси - 4, Куин - 4, Альварадо - 3, Джордан, Пиви, Хоукинс, Луни
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Макдэниелс - 21, Рид - 20, Дивинченцо - 18, Хиланд - 18, Гобер - 7, Диллингэм - 5, Шеннон - 2, Кларк - 2, Инглс, Джузэнг, Миллер
Сакраменто Кингз: Ачиува - 17, Дерозан - 17, Шрёдер - 17, Монк - 16, Лавин - 10, Мюррэй - 10, Уэстбрук - 8, Рейно - 8, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер, Эллис, Кардуэлл
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 35, Шарп - 35, Авдия - 26, Уильямс - 11, Лав - 8, Камара - 7, Сиссоко - 6, Мюррэй - 5, Клингэн - 3, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рупер, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 48, Батлер - 16, Грин - 14, Подзиемски - 12, Муди - 12, Пост - 11, Хилд - 10, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 2, Сантос - 1, Куминга, Ричард, Мелтон, Карри
