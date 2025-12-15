Скидки
Баскетбол

Дёмин впервые стал самым результативным игроком матча в «Бруклине» при Портере в составе

Дёмин впервые стал самым результативным игроком матча в «Бруклине» при Портере в составе
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин впервые в карьере стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата НБА при наличии Майкла Портера-младшего в составе. Это случилось после встречи с «Милуоки Бакс» (127:82), где спортсмен набрал 17 очков.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

Второй по результативности игрок «Бруклина», Ноа Клауни, набрал 16 очков. У Портера, 12 очков. Также отметим, что, помимо 17 очков, на счету Дёмина в матче с «Милуоки» три подбора и три результативные передачи.

Ранее Дёмин уже становился самым результативным игроком «Нетс» (игра с «Филадельфией Сиксерс»), но тогда Портер пропускал встречу.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бакс» Гари Трент-младший. В его активе 20 очков и два подбора.

Главные новости дня:

