Дёмин впервые стал самым результативным игроком матча в «Бруклине» при Портере в составе

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин впервые в карьере стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата НБА при наличии Майкла Портера-младшего в составе. Это случилось после встречи с «Милуоки Бакс» (127:82), где спортсмен набрал 17 очков.

Второй по результативности игрок «Бруклина», Ноа Клауни, набрал 16 очков. У Портера, 12 очков. Также отметим, что, помимо 17 очков, на счету Дёмина в матче с «Милуоки» три подбора и три результативные передачи.

Ранее Дёмин уже становился самым результативным игроком «Нетс» (игра с «Филадельфией Сиксерс»), но тогда Портер пропускал встречу.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бакс» Гари Трент-младший. В его активе 20 очков и два подбора.

