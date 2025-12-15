Брукс пошёл в жёсткий контакт с Леброном спустя менее чем две минуты после начала матча

Лидер «Финикс Санз» Диллон Брукс жёстко сыграл против Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») в матче регулярного чемпионата НБА. Во время атаки «Финикса» Брукс, опекаемый Джеймсом, начал двигаться к кольцу, чтобы сыграть на подборе. В этот момент оба жёстко действовали друг против друга. Команды сыграли менее двух минут после начала матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, сама встреча завершилась со счётом 116:114 в пользу «Лейкерс». Леброн набрал 26 очков, сделал три подбора и четыре передачи, у Брукса 18 очков и один подбор.