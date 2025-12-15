Скидки
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Брукс пошёл в жёсткий контакт с Леброном спустя менее чем две минуты после начала матча

Комментарии

Лидер «Финикс Санз» Диллон Брукс жёстко сыграл против Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») в матче регулярного чемпионата НБА. Во время атаки «Финикса» Брукс, опекаемый Джеймсом, начал двигаться к кольцу, чтобы сыграть на подборе. В этот момент оба жёстко действовали друг против друга. Команды сыграли менее двух минут после начала матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит

Напомним, сама встреча завершилась со счётом 116:114 в пользу «Лейкерс». Леброн набрал 26 очков, сделал три подбора и четыре передачи, у Брукса 18 очков и один подбор.

