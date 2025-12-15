Единая лига: расписание матчей 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 15 декабря:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Автодор».

Первое место в турнирной таблице чемпионата в настоящий момент занимает московский ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения.

На второй позиции располагается казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.

Главные новости дня: