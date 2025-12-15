Егор Дёмин высказал отношение к поражениям после матча с «Милуоки»

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (127:82). В этой встрече Дёмин набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

«Если честно, в моей жизни было не так много поражений. Когда я переезжал из Москвы в Испанию, то да, были несколько действительно серьёзных поражений, но в целом я всегда играл в командах, которые много побеждали. И каждое серьёзное поражение всегда сильно задевало. За три года в Испании я, наверное, проиграл всего три матча, и все они были большими — два финала национального чемпионата. Это всегда очень больно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

По словам баскетболиста, именно в колледже он начал учиться справляться с неудачами — даже в тех случаях, когда команда выигрывала, но он был недоволен своей игрой:

«В колледже я действительно начал учиться переживать плохие матчи. Бывают матчи, которые мы выигрываем, но я остаюсь недоволен своей игрой, а бывают и поражения — при плотном календаре такое неизбежно. Именно тогда, с помощью тренеров, я начал понимать, как с этим справляться. Один из тренеров из НБА сказал мне: «Ты должен сразу переключаться на следующий матч, нельзя зацикливаться на том, что произошло вчера».

