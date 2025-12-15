Скидки
Сергей Карасёв ответил, подходит ли «Бруклин» Дёмину, и оценил игру Егора в НБА

Российский атакующий защитник «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о соотечественнике Егоре Дёмине, который выступает в НБА за «Бруклин Нетс».

«В «Бруклине» уже давно делают акцент на молодых игроков, и это Дёмину идеально подходит. Он с каждой игрой становится лучше и лучше, прогрессирует. Очень рад за него», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» Дёмин провёл на площадке 25 минут и 34 секунды и за это время набрал 17 очков. Кроме того, на счету российского разыгрывавшего три подбора и три результативные передачи.

Комментарии
