Видео: Леброн Джеймс сбил с ног Диллона Брукса, а потом едко высказался
Поделиться
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сбил с ног Диллона Брукса («Финикс Санз») в матче регулярного чемпионата НБА между командами. Эпизод случился в концовке второй четверти. Судьи выписали ветерану «озёрников» обычный фол.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Как отметил канал Chaz NBA, Леброн после толчка произнёс: «Да это же было чертовски мягко».
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит
Сама встреча завершилась со счётом 116:114 в пользу калифорнийского клуба. Леброн набрал 26 очков, сделал три подбора и четыре передачи, у Брукса 18 очков и один подбор.
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
13:44
-
12:54
-
12:29
-
11:40
-
11:15
-
10:24
-
09:37
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:38
-
07:18
-
07:00
-
06:56
-
06:00
-
04:31
-
01:00
-
00:01
- 14 декабря 2025
-
23:16
-
22:59
-
22:35
-
21:50
-
21:11
-
20:32
-
19:40
-
19:25
-
18:54
-
18:32
-
17:47
-
17:34
-
17:06
-
15:49
-
14:59
-
14:46