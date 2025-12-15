Видео: Леброн Джеймс сбил с ног Диллона Брукса, а потом едко высказался

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сбил с ног Диллона Брукса («Финикс Санз») в матче регулярного чемпионата НБА между командами. Эпизод случился в концовке второй четверти. Судьи выписали ветерану «озёрников» обычный фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как отметил канал Chaz NBA, Леброн после толчка произнёс: «Да это же было чертовски мягко».

Сама встреча завершилась со счётом 116:114 в пользу калифорнийского клуба. Леброн набрал 26 очков, сделал три подбора и четыре передачи, у Брукса 18 очков и один подбор.