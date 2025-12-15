Андрей Зубков — главный герой девятой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам девятой недели главным героем стал форвард МБА-МАИ Андрей Зубков.

34-летний Зубков в среднем в Единой лиге набирает 15,2 очка, делает 6,5 подбора и 2,5 передачи. Андрей провёл за московский клуб 14 матчей в регулярном чемпионате, выйдя в 13 из них в стартовом составе.

На данный момент МБА-МАИ занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с девятью победами при пяти поражениях. В последнем матче чемпионата москвичи обыграли «Автодор» со счётом 95:90.

Сейчас проходит голосование за лучшего игрока 10-й игровой недели в Единой лиге.