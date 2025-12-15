Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Зубков — главный герой девятой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Андрей Зубков — главный герой девятой недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам девятой недели главным героем стал форвард МБА-МАИ Андрей Зубков.

34-летний Зубков в среднем в Единой лиге набирает 15,2 очка, делает 6,5 подбора и 2,5 передачи. Андрей провёл за московский клуб 14 матчей в регулярном чемпионате, выйдя в 13 из них в стартовом составе.

На данный момент МБА-МАИ занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с девятью победами при пяти поражениях. В последнем матче чемпионата москвичи обыграли «Автодор» со счётом 95:90.

Сейчас проходит голосование за лучшего игрока 10-й игровой недели в Единой лиге.

Сейчас выбирают:
Россияне заметно прибавили, а Тримбл — тащит. Кто был лучшим на 10-й неделе в Единой лиге?
Рейтинг
Россияне заметно прибавили, а Тримбл — тащит. Кто был лучшим на 10-й неделе в Единой лиге?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android