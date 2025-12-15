Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри обогнал Джодана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет

Карри обогнал Джодана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет. По этому показателю лидер «воинов» превзошёл легенду североамериканской лиги Майкла Джордана. Сейчас на счету Карри таких матчей 45, у Джордана их 44.

Рекорд НБА по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет:

1. Стефен Карри — 45 матчей;
2. Майкл Джордан — 44;
3. Дэмьен Лиллард— 31;
4. Коби Брайант/Джеймс Харден — 30;
5. Ларри Бёрд — 27;
6. Леброн Джеймс – 25.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 35, Шарп - 35, Авдия - 26, Уильямс - 11, Лав - 8, Камара - 7, Сиссоко - 6, Мюррэй - 5, Клингэн - 3, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рупер, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 48, Батлер - 16, Грин - 14, Подзиемски - 12, Муди - 12, Пост - 11, Хилд - 10, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 2, Сантос - 1, Куминга, Ричард, Мелтон, Карри

Карри стал автором рекорда после матча регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:136), где он набрал 48 очков.

Материалы по теме
48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Портлендом»

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android