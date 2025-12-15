Карри обогнал Джодана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет. По этому показателю лидер «воинов» превзошёл легенду североамериканской лиги Майкла Джордана. Сейчас на счету Карри таких матчей 45, у Джордана их 44.
Рекорд НБА по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет:
1. Стефен Карри — 45 матчей;
2. Майкл Джордан — 44;
3. Дэмьен Лиллард— 31;
4. Коби Брайант/Джеймс Харден — 30;
5. Ларри Бёрд — 27;
6. Леброн Джеймс – 25.
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
136 : 131
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 35, Шарп - 35, Авдия - 26, Уильямс - 11, Лав - 8, Камара - 7, Сиссоко - 6, Мюррэй - 5, Клингэн - 3, Лиллард, Тибулл, Холидэй, Ян, Рупер, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 48, Батлер - 16, Грин - 14, Подзиемски - 12, Муди - 12, Пост - 11, Хилд - 10, Джексон-Дэвис - 5, Спенсер - 2, Сантос - 1, Куминга, Ричард, Мелтон, Карри
Карри стал автором рекорда после матча регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:136), где он набрал 48 очков.
