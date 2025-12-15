Скидки
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

В США поставили высшую оценку Егору Дёмину за матч с «Милуоки»

,
Комментарии

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку А (отличное выступление).

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

«В этом матче Дёмин отлично справился с набором очков, умело выбирая моменты для атаки и находя свои шансы в рамках командного нападения «Нетс». Против агрессивной защиты «Милуоки», которая активно оказывала давление на его ведение, у него возникали некоторые трудности с контролем мяча. Однако у Дёмина будет время, чтобы поработать над этим элементом и проявить себя увереннее в следующих встречах», — говорится в материале аналитика.

В матче с «Милуоки» Дёмин набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Видео
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

