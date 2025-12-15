В США поставили высшую оценку Егору Дёмину за матч с «Милуоки»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (127:82). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку А (отличное выступление).

«В этом матче Дёмин отлично справился с набором очков, умело выбирая моменты для атаки и находя свои шансы в рамках командного нападения «Нетс». Против агрессивной защиты «Милуоки», которая активно оказывала давление на его ведение, у него возникали некоторые трудности с контролем мяча. Однако у Дёмина будет время, чтобы поработать над этим элементом и проявить себя увереннее в следующих встречах», — говорится в материале аналитика.

В матче с «Милуоки» Дёмин набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: