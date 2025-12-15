Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — трое россиян

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли три российских спортсмена (Александр Платунов, Андрей Лопатин и Андрей Мартюк) и три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Александр Платунов (МБА-МАИ);
Мело Тримбл (ЦСКА);
Андрей Лопатин (УНИКС);
Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Андрей Мартюк («Зенит»).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице чемпионата в настоящий момент занимает московский ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На второй позиции располагается казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.
