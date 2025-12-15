Фото: семья баскетболистов избила судью на отборочном этапе Кубка России 3х3

Главный судья Никита Скавинский был избит на отборочном матче Кубка России 3х3 в Сочи. Об этом информирует телеграм-канал Kub Mash со ссылкой на самого арбитра.

По словам Скавинского, трое нападавших — отец Сергей Творжинский и его сыновья, выступающие за команду «Россети» (3х3). Инцидент произошёл после поражения клуба. Сообщается, что конфликт спровоцировала жена Творжинского-старшего, которая якобы начала предъявлять претензии рефери. После этого в конфликт вмешался Сергей, а позже – и сыновья. Скавинского, с его слов, уронили и пнули. У арбитра зафиксированы сотрясение, ушибы и перелом костей носа.

Фото: https://t.me/kub_mash

Потерпевший написал заявление в полицию. Творжинский комментировать инцидент отказался.

