Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский: я рад за Дёмина, но в этом нет заслуги отечественного баскетбола

Владимир Гомельский: я рад за Дёмина, но в этом нет заслуги отечественного баскетбола
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА. Спортсмен представляет «Бруклин Нетс», который выбрал его под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Я рад за Дёмина. Хочется сказать добрые слова в адрес его родителей и агента, которые нашли пути для прогресса Егора. Увезли в США, в университете Бригама Янга* он провёл один хороший сезон и окреп физически и психологически. Сильные стороны Егора на площадке были замечены скаутами НБА. Я рад, что сейчас Фернандес нашёл Дёмину место в стартовой и даёт игровое время. А Егор им пользуется и показывает, что тренер не ошибся.

Дёмин очень перспективный разыгрывающий, но сравнение со звёздами пока не в его пользу. Однако, если всё пойдёт правильно, в своём втором сезоне Егор может войти в элиту. Егор уехал в США, когда его никто не знал. В этом нет заслуги отечественного баскетбола — исключительно отца и агента Дёмина», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Университет Бригама Янга (BYU) — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Сейчас читают:
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Видео
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android