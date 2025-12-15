Владимир Гомельский: я рад за Дёмина, но в этом нет заслуги отечественного баскетбола

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении российского баскетболиста Егора Дёмина в НБА. Спортсмен представляет «Бруклин Нетс», который выбрал его под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Я рад за Дёмина. Хочется сказать добрые слова в адрес его родителей и агента, которые нашли пути для прогресса Егора. Увезли в США, в университете Бригама Янга* он провёл один хороший сезон и окреп физически и психологически. Сильные стороны Егора на площадке были замечены скаутами НБА. Я рад, что сейчас Фернандес нашёл Дёмину место в стартовой и даёт игровое время. А Егор им пользуется и показывает, что тренер не ошибся.

Дёмин очень перспективный разыгрывающий, но сравнение со звёздами пока не в его пользу. Однако, если всё пойдёт правильно, в своём втором сезоне Егор может войти в элиту. Егор уехал в США, когда его никто не знал. В этом нет заслуги отечественного баскетбола — исключительно отца и агента Дёмина», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Университет Бригама Янга (BYU) — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: