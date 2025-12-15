Дёмин отреагировал точной «трёшкой» на провокацию соперника, а после колко ответил ему

В матче регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» (127:82) произошёл яркий эпизод с участием российского разыгрывающего «Нетс» Егора Дёмина.

В одном из моментов встречи защитник «Милуоки» Гари Трент-младший совершил перехват у Дёмина и завершил быструю атаку двумя очками. После попадания Трент позволил себе провокационные жесты в адрес российского баскетболиста, демонстративно хлопая в ладоши перед ним.

В ответной атаке Дёмин освободился от опеки Трента с помощью заслона и реализовал трёхочковый бросок, эмоционально отреагировав на произошедшее и адресовав сопернику реплику в ответ.

В трансляции можно было услышать, как американский комментатор произнёс: «Он лает на него».

