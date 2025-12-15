Дуэйн Уэйд объяснил, почему выступил против обмена Аллена Айверсона в «Майами»

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд рассказал, как после финала-2006 президент и главный тренер «Майами Хит» Пэт Райли обсуждал с ним возможность обмена Аллена Айверсона. По словам Уэйда, он выступил против этой идеи, когда узнал, что в сделку будет включён Юдонис Хаслем. Дуэйн объяснил, что уважает Айверсона, но не хотел расставаться с Хаслемом, с которым у него сложились близкие, братские отношения.

«Обсудил это с Райли лично. Он сказал, что может устроить обмен на Айверсона. Я сразу воодушевился: «Отлично, давай попробуем!» Я был готов. Но потом тот добавил: «Придётся обменять Юдониса Хаслема». И тут я без раздумий сказал: «Нет, тогда не согласен». На этом всё для меня закончилось. Безмерно уважаю Айверсона, но он бы не стал за меня стоять, защищать меня, брать на себя штрафы ради меня, а с Юдонисом у нас настоящая братская связь. Айверсон, ты крут, но не дороже моего брата», — приводит слова Уэйда портал NBA Retweet в социальных сетях со ссылкой на NBA on Prime.

Материалы по теме Видео Дёмин показал, как заключал контракт с брендом Уэйда, и другие памятные моменты в Макао

Егор Дёмин на презентации бренда Дуэйна Уэйда: