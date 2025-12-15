Гомельский: не уверен, что в будущем все российские легионеры согласятся играть за сборную

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил сомнение, что в будущем все российские баскетболисты, выступающие за рубежом, согласятся играть за сборную. По его словам, профессиональные контракты и плотные календари клубов НБА часто ограничивают возможность игроков участвовать в международных соревнованиях.

«Очень надеюсь, что в будущем Дёмин и все наши баскетболисты, которые играют в Испании и других странах, согласятся выступать за сборную России на международных соревнованиях, но совсем в этом не уверен. В профессиональных контрактах может быть пункт, ограничивающий игрока в участии не в том чемпионате, где выступает его команда. Клубы НБА активно противодействуют этому, чтобы уберечь игроков, своё имущество, от риска травм. Так было со сборными Испании, Греции, не только с Россией. Чаще всего — с Сербией и Хорватией. Очень понравилось заявление тренера сборной Словении. Дончич высказал желание играть за сборную, но календари по-прежнему совпадают. Это проблема — невозможно представить, чтобы клуб НБА согласился отпустить своего игрока во время сезона.

Мечту у российских баскетболистов отбирать нельзя, но надо помогать с её осуществлением. И прививать тем самым чувство благодарности: «Они мне помогли, я должен помочь им», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: