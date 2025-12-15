Видео: Леброн пришёл в ярость. Джеймса сдерживали игроки, Редик и судьи

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сдержал эмоций после действия игрока «Финикс Санз» (116:114) Диллона Брукса. Инцидент случился в третьей четверти. После того как Джеймс помешал Бруксу выполнить бросок, тот откинул мяч в сторону ветерана, что сильно разозлило последнего. Успокаивать Джеймса пришлось главному тренеру «Лейкерс» Джей Джей Редику, товарищу по команде Руи Хатимуре и судьям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, по ходу матча между Леброном и Бруксом не раз случались перепалки. Джеймс набрал 26 очков, сделал три подбора и четыре передачи. У Диллона 18 очков и один подбор.