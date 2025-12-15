Скидки
19:00 Мск
Главный тренер МБА-МАИ обозначил главную задачу команды на матч с УНИКСом

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался относительно предстоящего матча с казанским клубом УНИКС. Встреча состоится сегодня, 16 декабря, и начнётся в 19:00 по мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Все прекрасно понимают, что УНИКС – один из лидеров Единой Лиги ВТБ с едва ли не лучшей защитой в чемпионате. Дуэт Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма уже не раз ставил в тупик соперников, он приносит казанцам львиную долю очков, поэтому наша главная задача – справиться с их «большими». С такими командами нужно сохранять концентрацию на обеих сторонах площадки все 40 минут: за любую расслабленность и любую ошибку тебя тут же накажут. Это будет хорошей проверкой для нас. Сдаваться не собираемся, едем давать бой», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

