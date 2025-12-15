Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против Вембаньямы, если бы играл в НБА сегодня

Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против Вембаньямы, если бы играл в НБА сегодня
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против 21-летнего центрового техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, если бы играл в лиге сегодня.

«Этот парень принадлежит к совершенно другой категории. Виктор может играть под кольцом, на периметре или же бросать трёхочковые. [И если бы мы с ним столкнулись, мне] Следовало бы загнать его прямо под кольцо и воткнуть сверху прямо в лицо. Нужно ставить сверху, пытаться запугать его, задавить», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Материалы по теме
Шакил О’Нил назвал единственное условие, при котором бросал бы «трёшки» в НБА сегодня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android