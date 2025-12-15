Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против Вембаньямы, если бы играл в НБА сегодня

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против 21-летнего центрового техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, если бы играл в лиге сегодня.

«Этот парень принадлежит к совершенно другой категории. Виктор может играть под кольцом, на периметре или же бросать трёхочковые. [И если бы мы с ним столкнулись, мне] Следовало бы загнать его прямо под кольцо и воткнуть сверху прямо в лицо. Нужно ставить сверху, пытаться запугать его, задавить», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.