Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Антониус Кливленд и Ливио Жан-Шарль (ЦСКА).
2. Ноа Вонле («Зенит»).
3. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
4. Михаил Кулагин, Андрей Саврасов («Самара»).
5. Джален Адамс («Бетсити Парма»).
6. Самсон Руженцев (ЦСКА).
7. Террелл Картер («Бетсити Парма»).
8. Никита Курбанов (ЦСКА).
9. Александр Платунов (МБА-МАИ).
10. Андрей Мартюк («Зенит»).

