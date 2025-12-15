Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Антониус Кливленд и Ливио Жан-Шарль (ЦСКА).

2. Ноа Вонле («Зенит»).

3. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

4. Михаил Кулагин, Андрей Саврасов («Самара»).

5. Джален Адамс («Бетсити Парма»).

6. Самсон Руженцев (ЦСКА).

7. Террелл Картер («Бетсити Парма»).

8. Никита Курбанов (ЦСКА).

9. Александр Платунов (МБА-МАИ).

10. Андрей Мартюк («Зенит»).