Стив Нэш: в атаке Гилджес-Александер статистически выходит на уровень Майкла Джордана

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш с восторгом высказался о 27-летнем чемпионе НБА, а также разыгрывающем защитнике клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадце Шее Гилджес-Александере.

«Так сложно сравнивать эпохи. Это бессмысленное занятие, сравнение — вор радости. Интересно, что Шей — это человек, которым восхищаюсь. Мне довелось расти на Майкле Джордане, нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Но в атаке этот парень статистически приближается к статусу наследника Эм Джея, посмотрите на эти цифры

Этот парень просто невероятен. И говоря так, имею в виду не только его показатели в статистике, но и его менталитет, то, как он ведёт себя и руководит командой», — приводит слова Нэша портал Basketball Network.