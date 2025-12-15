Тайриз Халибёртон появился на матча «Индианы» в лимитированном джерси Джона Сины

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, присутствовал на матче с «Вашингтон Уизардс» (89:108) в лимитированном джерси легендарного рестлера Джона Сины.

За день до матча Тайриз посетил финальный поединок Джона, который состоялся на шоу WWE Saturday Night's Main Event XLII в столице США — Вашингтоне.

В своём последнем бою Джон сразился с Гюнтер и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».