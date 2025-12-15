Тайриз Халибёртон появился на матча «Индианы» в лимитированном джерси Джона Сины
Поделиться
25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, присутствовал на матче с «Вашингтон Уизардс» (89:108) в лимитированном джерси легендарного рестлера Джона Сины.
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
89 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 15, Хафф - 13, Уокер - 12, Джексон - 11, Сиакам - 11, Мэтьюз - 8, Нембард - 7, Фёрфи - 5, Макконнелл - 4, Томпсон - 2, Джексон - 1, Брэдли
Вашингтон Уизардс: Багли III - 23, Макколлум - 18, Джонсон - 14, Шампани - 13, Райли - 12, Каррингтон - 11, Джордж - 9, Вукчевич - 6, Уоткинс - 2, Уитмор, Гилл, Миддлтон
За день до матча Тайриз посетил финальный поединок Джона, который состоялся на шоу WWE Saturday Night's Main Event XLII в столице США — Вашингтоне.
В своём последнем бою Джон сразился с Гюнтер и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
20:54
-
20:06
-
19:37
-
18:39
-
18:38
-
17:59
-
17:39
-
16:59
-
16:40
-
16:31
-
16:03
-
15:45
-
15:08
-
14:27
-
14:21
-
14:00
-
14:00
-
13:44
-
12:54
-
12:29
-
11:40
-
11:15
-
10:24
-
09:37
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:38
-
07:18
-
07:00
-
06:56
-
06:00
-
04:31
-
01:00