Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Тайриз Халибёртон появился на матча «Индианы» в лимитированном джерси Джона Сины

Тайриз Халибёртон появился на матча «Индианы» в лимитированном джерси Джона Сины
25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, присутствовал на матче с «Вашингтон Уизардс» (89:108) в лимитированном джерси легендарного рестлера Джона Сины.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
89 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 15, Хафф - 13, Уокер - 12, Джексон - 11, Сиакам - 11, Мэтьюз - 8, Нембард - 7, Фёрфи - 5, Макконнелл - 4, Томпсон - 2, Джексон - 1, Брэдли
Вашингтон Уизардс: Багли III - 23, Макколлум - 18, Джонсон - 14, Шампани - 13, Райли - 12, Каррингтон - 11, Джордж - 9, Вукчевич - 6, Уоткинс - 2, Уитмор, Гилл, Миддлтон

За день до матча Тайриз посетил финальный поединок Джона, который состоялся на шоу WWE Saturday Night's Main Event XLII в столице США — Вашингтоне.

В своём последнем бою Джон сразился с Гюнтер и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».

