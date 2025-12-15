Сергей Козин оценил шансы «Пари НН» перед матчем с «Автодором»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии очередного матча регулярного чемпионата с «Автодором», который начнётся сегодня в 19:00 мск.

«Наша последняя игра с «Автодором» была напряжённой, мы одержали победу лишь во втором овертайме. Сейчас «Автодор» находится в неплохой форме. Они в последней встрече показали отличный результат с МБА-МАИ, набрали 90 очков. Тот матч в Москве решился только в самой концовке. Нам нужно сделать выводы после нашей последней игры с УНИКСом. Лучше принимать решения в нападении и защите», — приводит слова Козина пресс-служба команды.