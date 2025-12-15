Скидки
Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Автодор», результат матча 15 декабря 2025, счёт 83:80, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Пари НН» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Автодор» в Единой лиге
Комментарии

В понедельник, 15 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный клуб «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор». Хозяева площадки со счётом 83:80 (23:23; 20:17; 15:16; 25:24) обыграли гостей из Саратова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 80
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 18, Карпенков - 18, Бабурин - 13, Лукач - 8, Попов - 8, Хоменко - 7, Хантер - 5, Хвостов - 5, Шендеров - 1, Буринский, Платонов, Зоткин
Автодор: Ньюмэн - 25, Хаджибегович - 16, Вольхин - 12, Пранаускис - 11, Коско - 8, Евсеев - 6, Клименко - 2, Сущик, Фёдоров, Мотовилов, Яковлев

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков, который набрал 18 очков, сделал пять подборов, отдал три передачи, совершил один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей лучшим стал американский защитник Малик Ньюмэн, в его активе 25 очков, пять подборов, пять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
