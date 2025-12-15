«Пари НН» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Автодор» в Единой лиге

В понедельник, 15 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный клуб «Пари Нижний Новгород» принимал «Автодор». Хозяева площадки со счётом 83:80 (23:23; 20:17; 15:16; 25:24) обыграли гостей из Саратова.

В составе хозяев отличился российский центровой Илья Карпенков, который набрал 18 очков, сделал пять подборов, отдал три передачи, совершил один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей лучшим стал американский защитник Малик Ньюмэн, в его активе 25 очков, пять подборов, пять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+30».