Единая лига: результаты матчей 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 15 декабря:

«Пари Нижний Новгород» — «Автодор» — 83:80.

Первое место в турнирной таблице чемпионата в настоящий момент занимает московский ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения.

На второй позиции располагается казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.