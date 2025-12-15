Видео: трёхочковый Брукса в клатче и конфликт с Леброном, приведший «Лейкерс» к победе

Защитник команды «Финикс Санз» Диллон Брукс и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс устроили конфликт в концовке матча, который завершился победой «озёрников» со счётом 116:114.

За 14 секунд до финальной сирены Брукс реализовал трёхочковый после подбора Девина Букера. В момент броска на Диллона выбежал Леброн, который не успел заблокировать бросок и задел игрока «Санз» плечом.

Диллон, отмечавший ключевое попадание, которое вывело «Финикс» вперёд (114:113), стал требовать фол, а также боднул Леброна, потерявшего равновесие. Судьи посмотрели повтор и дали Бруксу второй технический фол, он отправился в раздевалку.

Затем Леброн смазал штрафной бросок, но в следующей атаке с передачи Луки Дончича бросил трёхочковый, однако на нём сфолили. Забив два из трёх штрафных он принёс победу своей команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.