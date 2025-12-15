Скидки
Видео: трёхочковый Брукса в клатче и конфликт с Леброном, приведший «Лейкерс» к победе

Защитник команды «Финикс Санз» Диллон Брукс и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс устроили конфликт в концовке матча, который завершился победой «озёрников» со счётом 116:114.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит

За 14 секунд до финальной сирены Брукс реализовал трёхочковый после подбора Девина Букера. В момент броска на Диллона выбежал Леброн, который не успел заблокировать бросок и задел игрока «Санз» плечом.

Диллон, отмечавший ключевое попадание, которое вывело «Финикс» вперёд (114:113), стал требовать фол, а также боднул Леброна, потерявшего равновесие. Судьи посмотрели повтор и дали Бруксу второй технический фол, он отправился в раздевалку.

Затем Леброн смазал штрафной бросок, но в следующей атаке с передачи Луки Дончича бросил трёхочковый, однако на нём сфолили. Забив два из трёх штрафных он принёс победу своей команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

