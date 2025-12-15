Дуэйн Уэйд: в том, как Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого

43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд высказался о манере игры 27-летнего чемпиона НБА, а также разыгрывающего защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера.

«Лучшие игроки с высоким баскетбольным IQ находят способ управлять игрой, верно? И всё дело действительно в понимании. Шей прекрасно понимает игру, движения тела, принципы защиты — этот парень достаточно умён, чтобы знать, как добиться необходимого решения со стороны судьи. Понимаете, о чём я? Не считаю это чем-то плохим.

На самом деле, это здорово, что Шей освоил этот навык, которым обладали лишь немногие, например, Джеймс Харден, когда тот выступал за «Хьюстон». Он нашёл способ манипулировать игрой и использовать правила в своих интересах. Это не плохо», — приводит слова Уэйда портал Clutch Points.