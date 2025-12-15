«Начали отвратительно». Сергей Козин — о победе над «Автодором»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Кирилл Козин прокомментировал победу над «Автодором» со счётом 83:80.

«Как и сказали, начали игру отвратительно, был отрезок 0:12. «Автодор» показал неплохой баскетбол в самом начале, но потом мы, может, где-то не настроились, где-то не забили свои броски, где-то не работала наша защита. Но вовремя перестроились, свели первую четверть к ничьей и в принципе показывали неплохой баскетбол, даже в третьей четверти преимущество дошло до 12 очков.

Но сейчас находимся в таком состоянии, что не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут. Хотя сегодня сказал команде, были отличные четыре—пять раз, просто суперзащита, когда «Автодор» не знал, что делать 24 секунды, совершал потери, и мы просто не давали им организовать атаку. И то же самое было в нападении, где было хорошее чтение передачи. Но пока нам не хватает держать этот уровень баскетбола все 40 минут. Ребята молодцы, что смогли решить в концовке», — сказал Козин на пресс-конференции.