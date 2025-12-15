Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Начали отвратительно». Сергей Козин — о победе над «Автодором»

«Начали отвратительно». Сергей Козин — о победе над «Автодором»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Кирилл Козин прокомментировал победу над «Автодором» со счётом 83:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 80
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 18, Карпенков - 18, Бабурин - 13, Лукач - 8, Попов - 8, Хоменко - 7, Хантер - 5, Хвостов - 5, Шендеров - 1, Буринский, Платонов, Зоткин
Автодор: Ньюмэн - 25, Хаджибегович - 16, Вольхин - 12, Пранаускис - 11, Коско - 8, Евсеев - 6, Клименко - 2, Сущик, Фёдоров, Мотовилов, Яковлев

«Как и сказали, начали игру отвратительно, был отрезок 0:12. «Автодор» показал неплохой баскетбол в самом начале, но потом мы, может, где-то не настроились, где-то не забили свои броски, где-то не работала наша защита. Но вовремя перестроились, свели первую четверть к ничьей и в принципе показывали неплохой баскетбол, даже в третьей четверти преимущество дошло до 12 очков.

Но сейчас находимся в таком состоянии, что не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут. Хотя сегодня сказал команде, были отличные четыре—пять раз, просто суперзащита, когда «Автодор» не знал, что делать 24 секунды, совершал потери, и мы просто не давали им организовать атаку. И то же самое было в нападении, где было хорошее чтение передачи. Но пока нам не хватает держать этот уровень баскетбола все 40 минут. Ребята молодцы, что смогли решить в концовке», — сказал Козин на пресс-конференции.

Материалы по теме
УНИКС — страшная сила в Единой лиге. Пора это признать
УНИКС — страшная сила в Единой лиге. Пора это признать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android