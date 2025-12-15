Шакил О'Нил назвал две команды НБА, совладельцем которых хотел бы стать

53-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил назвал две команды организации, совладельцем которых хотел бы стать.

«Над этим работаю, брат. В идеальном мире это были бы «Орландо Мэджик» или «Майами Хит». Никогда не был единственным владельцем, а лишь партнёром. Мне бы очень хотелось обсудить это», — приводит слова О'Нила портал NBA Analysis.

Шакил выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год. Он является трёхкратным MVP финальной серии НБА, 15-кратным участником Матча всех звёзд. О'Нил играл за такие клубы, как «Орландо», «Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Бостон» и «Кливленд».