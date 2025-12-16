Тренер «Автодора» высказался после 13-го поражения подряд в Единой лиге

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в матче с «Пари НН» со счётом 80:83. Отметим, что для саратовской команды это поражение стало 13-м в сезоне-2025/2026 ЕЛ.

«Поздравляю «Нижний Новгород» с победой. Нам не хватило удачи или дело не в удаче, понимаете. Конечно, удачу нужно в какой-то момент заслужить, но в основном в эти решающие секунды всё решил один мяч. Во-первых, снова хочу поздравить своих игроков. Думаю, что мы боролись, мы провели большую часть игры довольно хорошо. Поэтому очень хочу поздравить своих игроков, у которых есть это желание. Рад, что в моей команде есть игроки, которые хотят бороться за клуб и быть лучшими. Например, даже Мотовилов хотел играть, чтобы помочь команде, но сегодня он не играл из-за травмы. Игорь же прибыл только сегодня утром, он не тренировался последние три дня.

Но у нас есть проблема с короткой ротацией, это точно. Я действительно считаю, что ротация в какой-то момент, особенно в конце игры, создаёт сложности – нам не хватает свежести. Например, Малик отыграл 39 минут. Так что, в общем, я думаю, дело в принятии решений в конце игры, дело в ротации и свежести.

Но ещё раз поздравляю моих игроков. Я смотрю на то, как они выглядят, как тренируются, как себя ведут. Просто морально такая ситуация – это непросто. Но ладно, я думаю, это также проверка характера. Нам нужно всем показать, что у нас сильный характер, что мы верим в себя, и что всё будет лучше», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.