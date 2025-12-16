Евгений Воронов раскрыл, какая была первая зарплата и на что потратил деньги

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов рассказал, когда впервые осознал, что баскетбол может быть не только любимым делом, но и источником дохода. Спортсмен вспомнил свою первую зарплату, полученную в 16 лет, и то, на что потратил первые заработанные деньги.

— Когда ты понял, что баскетбол это ещё и выгодно, прибыльно?

— Первую свою зарплату я получил, когда играл в «Локомотиве» в Минеральных Водах во второй команде. Это было полторы тысячи рублей.

— Не помнишь, как потратил?

— Я купил маме… Нам выдали зарплату за полгода. И я купил чайник первый электрический, жёлтый, по-моему. Не знаю, почему жёлтый.

— Так когда ты понял, что это прибыльно?

— Это первый год в моей профессиональной карьере, когда мне наличными выдали мою зарплату. Первую, о которой мы не договаривались. Это было $ 500. «Локомотив», Минеральные Воды. Первый мой сезон, 16 лет. Я всего лишь в 12 лет начал играть в баскетбол. Вообще пришёл в баскетбол. А в 16 я уже был в профессиональной команде. Четыре года, это очень маленький срок, — сказал Воронов в эфире шоу «Вне формата».

