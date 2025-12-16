Скидки
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
«На тебя дети смотрят». Воронов вспомнил, как проучил игрока, не желавшего давать автограф

Комментарии

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов рассказал о своём отношении к болельщикам и объяснил, почему считает общение с публикой обязательной частью профессии. Ветеран вспомнил эпизод, когда объяснил молодому игроку, отказавшемуся раздавать автографы, что внимание к фанатам — это ответственность каждого баскетболиста.

«В принципе за всю карьеру не было ни разу, чтобы я кому-то отказал в интервью, в автографе, фотографиях. Я, наоборот, считаю, что люди, на которых приходят семьи, дети и покупают билеты, обязаны и фотографироваться, и общаться. Часть ли это профессии? 100%, потому что без интереса публики, без интереса зрителей, телезрителей, ну, это было бы вообще…

Были моменты, когда молодой игрок не захотел пойти расписываться, и мне пришлось немножко повысить голос и объяснить ему, что дети приходят на тебя смотреть, люди тратят деньги, время, эмоции, и ты обязан выйти и дать автограф, потому что некрасиво делать так, как он хотел это сделать. Он прислушался», — сказал Воронов в эфире шоу «Вне формата».

