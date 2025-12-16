Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даже полиция туда не заходит». Воронов — о самой экстремальной локации за время карьеры

«Даже полиция туда не заходит». Воронов — о самой экстремальной локации за время карьеры
Комментарии

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов рассказал о самой экстремальной поездке за время своей карьеры. Игрок вспомнил участие в отборе на Олимпиаду в Каракасе (Венесуэла), где игрокам приходилось передвигаться по городу только в сопровождении вооружённой охраны.

— Самая экстремальная локация, куда ты ездил по баскетбольным делам, я предположу, это Каракас, Венесуэла…
— Да, это именно Каракас, когда мы участвовали в отборе на Олимпиаду. И когда постоянно с тобой находится вооружённый человек и говорит, что без него не надо выходить на улицу.

Это было сначала интересно, страшно, особенно когда мы ехали, и за окном были знаменитые фавелы. Когда мы спрашивали этих через переводчика, кто нас охраняет, они говорили, что даже полиция туда не заходит. И когда ты видишь человека вот с таким большим пистолетом, и вокруг у него гранаты, и он с тобой идёт в торговый центр помочь тебе заказать McDonald’s, чтобы на тебя не напали… Ну, интересно и так волнительно вначале, но потом ты даже к этому привыкаешь, — сказал Воронов в эфире шоу «Вне формата».

Сейчас читают:
МБА-МАИ ударно начала сезон в Единой лиге. Но сейчас клуб ждёт проверка на прочность
МБА-МАИ ударно начала сезон в Единой лиге. Но сейчас клуб ждёт проверка на прочность

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android