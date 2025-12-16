«Даже полиция туда не заходит». Воронов — о самой экстремальной локации за время карьеры

Атакующий защитник МБА-МАИ Евгений Воронов рассказал о самой экстремальной поездке за время своей карьеры. Игрок вспомнил участие в отборе на Олимпиаду в Каракасе (Венесуэла), где игрокам приходилось передвигаться по городу только в сопровождении вооружённой охраны.

— Самая экстремальная локация, куда ты ездил по баскетбольным делам, я предположу, это Каракас, Венесуэла…

— Да, это именно Каракас, когда мы участвовали в отборе на Олимпиаду. И когда постоянно с тобой находится вооружённый человек и говорит, что без него не надо выходить на улицу.

Это было сначала интересно, страшно, особенно когда мы ехали, и за окном были знаменитые фавелы. Когда мы спрашивали этих через переводчика, кто нас охраняет, они говорили, что даже полиция туда не заходит. И когда ты видишь человека вот с таким большим пистолетом, и вокруг у него гранаты, и он с тобой идёт в торговый центр помочь тебе заказать McDonald’s, чтобы на тебя не напали… Ну, интересно и так волнительно вначале, но потом ты даже к этому привыкаешь, — сказал Воронов в эфире шоу «Вне формата».

