Игрок «Бруклина» вышел в лидеры среди новичков НБА по одной из метрик в статистике

Стали известны показатели net rating ((разница набранных и пропущенных очков команды на 100 владений с игроком на площадке) среди новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Как информирует портал Stat Defender в социальных сетях, лидером рейтинга стал Дэнни Вульф из «Бруклин Нетс», показывающий лучший баланс эффективности команды на паркете при его участии.

Топ-10 новичков НБА по net rating (минимум 10 матчей и 15 минут в среднем за игру):

1. Дэнни Вульф («Бруклин Нетс») — +8,3;

2. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — +4,8;

3. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») — +4,6;

4. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз») — +3,0;

5. Уилл Ричард («Голден Стэйт Уориорз») — -0,1;

6. Коби Сандерс («Лос-Анджелес Клипперс») — -1,1;

7. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — -2,2;

8. Уолтер Клейтон («Юта Джаз») — -2,2;

9. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») — -2,8;

10. Сион Джеймс («Шарлотт Хорнетс») — -2,8.

