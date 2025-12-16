Скидки
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
19:00 Мск
Игрок «Бруклина» вышел в лидеры среди новичков НБА по одной из метрик в статистике

Стали известны показатели net rating ((разница набранных и пропущенных очков команды на 100 владений с игроком на площадке) среди новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Как информирует портал Stat Defender в социальных сетях, лидером рейтинга стал Дэнни Вульф из «Бруклин Нетс», показывающий лучший баланс эффективности команды на паркете при его участии.

Топ-10 новичков НБА по net rating (минимум 10 матчей и 15 минут в среднем за игру):

1. Дэнни Вульф («Бруклин Нетс») — +8,3;
2. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — +4,8;
3. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») — +4,6;
4. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз») — +3,0;
5. Уилл Ричард («Голден Стэйт Уориорз») — -0,1;
6. Коби Сандерс («Лос-Анджелес Клипперс») — -1,1;
7. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — -2,2;
8. Уолтер Клейтон («Юта Джаз») — -2,2;
9. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») — -2,8;
10. Сион Джеймс («Шарлотт Хорнетс») — -2,8.

