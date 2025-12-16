Виктор Вембаньяма рискует потерять $ 55 млн из-за травмы икры

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пропустил 12 матчей нынешнего сезона НБА из-за травмы икры и теперь рискует не сыграть в 65 матчах, необходимых для того, чтобы претендовать на награду «Лучший оборонительный игрок» и попасть в сборную всех звёзд НБА.

В прошлом сезоне Вембаньяма сыграл в 46 матчах из-за тромбоза вен правого плеча. Нынешняя травма снова ставит под угрозу его шансы на награды, а вместе с ними — и на размер возможного продления контракта.

Потенциальное продление соглашения Вембаньямы может составить около $ 271 млн за пять лет, но в случае получения наград MVP, «Лучший оборонительный игрок» или попадания в сборную всех звёзд сумма может вырасти до $ 326 млн. Таким образом, каждый пропущенный матч может стоить французу до $ 55 млн.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: