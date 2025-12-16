Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма рискует потерять $ 55 млн из-за травмы икры

Виктор Вембаньяма рискует потерять $ 55 млн из-за травмы икры
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пропустил 12 матчей нынешнего сезона НБА из-за травмы икры и теперь рискует не сыграть в 65 матчах, необходимых для того, чтобы претендовать на награду «Лучший оборонительный игрок» и попасть в сборную всех звёзд НБА.

В прошлом сезоне Вембаньяма сыграл в 46 матчах из-за тромбоза вен правого плеча. Нынешняя травма снова ставит под угрозу его шансы на награды, а вместе с ними — и на размер возможного продления контракта.

Потенциальное продление соглашения Вембаньямы может составить около $ 271 млн за пять лет, но в случае получения наград MVP, «Лучший оборонительный игрок» или попадания в сборную всех звёзд сумма может вырасти до $ 326 млн. Таким образом, каждый пропущенный матч может стоить французу до $ 55 млн.

Материалы по теме
Вембаньяма вернулся ярко! «Спёрс» выбили «Тандер» из Кубка НБА, прервав их крутую серию
Видео
Вембаньяма вернулся ярко! «Спёрс» выбили «Тандер» из Кубка НБА, прервав их крутую серию

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android