Купер Флэгг — первый 18-летний баскетболист в истории НБА с 40+ очками за матч

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 134:129 ОТ в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и новичок «Далласа» Купер Флэгг во время матча набрал минимум 40 очков, став первым игроком в истории лиги, которому удалось достичь такого результата в возрасте 18 лет.

На драфте 2025 года Флэгг был выбран под первым общим номером. Примечательно, что в начале регулярного чемпионата его иногда использовали в роли разыгрывающего, однако сейчас он играет на своей привычной позиции.