Купер Флэгг — первый 18-летний баскетболист в истории НБА с 40+ очками за матч
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 134:129 ОТ в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
140 : 133
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Джордж - 37, Маркканен - 33, Филиповски - 25, Хендрикс - 11, Уильямс - 11, Кольер - 10, Бэйли - 7, Сенсабо - 4, Клейтон - 2, Андерсон, Михайлюк, Чьебв, Лав
Даллас Маверикс: Флэгг - 42, Вашингтон - 25, Маршалл - 15, Нембард - 14, Томпсон - 12, Кристи - 8, Пауэлл - 7, Сиссе - 6, Харди - 2, Гэффорд - 2, Уильямс, Мартин
Лёгкий форвард и новичок «Далласа» Купер Флэгг во время матча набрал минимум 40 очков, став первым игроком в истории лиги, которому удалось достичь такого результата в возрасте 18 лет.
На драфте 2025 года Флэгг был выбран под первым общим номером. Примечательно, что в начале регулярного чемпионата его иногда использовали в роли разыгрывающего, однако сейчас он играет на своей привычной позиции.
Флэгг против Дёмина:
Комментарии
