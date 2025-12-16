Скидки
39-очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в НБА

Комментарии

В ночь с 15 на 16 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 128:125.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 125
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 13, Джонс - 11, Валанчюнас - 8, Уотсон - 5, Браун - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Дюрант - 25, Смит II - 16, Окоги - 16, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Холидей - 3, Адамс - 3, Капела - 1, Дэвисон, Тэйт, Грин

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл из 39 очков, 15 подборов и 10 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился турецкий центровой Алперен Шенгюн, на счету которого трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Денвер» примет «Орландо», а «Хьюстон» отправится в гости к «Нью-Орлеану».

