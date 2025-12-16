39-очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в НБА

В ночь с 15 на 16 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 128:125.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл из 39 очков, 15 подборов и 10 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился турецкий центровой Алперен Шенгюн, на счету которого трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Денвер» примет «Орландо», а «Хьюстон» отправится в гости к «Нью-Орлеану».