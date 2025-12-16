В ночь с 15 на 16 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 105:112;

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 96:106;

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 140:133 OT;

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:125 OT;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:121.

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси