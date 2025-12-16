Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 16 декабря

Результаты игрового дня НБА 16 декабря
Комментарии

В ночь с 15 на 16 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 105:112;
«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 96:106;
«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 140:133 OT;
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:125 OT;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:121.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси

Материалы по теме
39-очковый трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android