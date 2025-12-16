Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 16 декабря

Единая лига: расписание матчей 16 декабря
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 16 декабря:

19:00 мск — УНИКС – МБА-МАИ.

Первое место в турнирной таблице чемпионата в настоящий момент занимает московский ЦСКА. Армейцы одержали 13 побед и потерпели два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС. У него 12 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.

УНИКС — страшная сила в Единой лиге. Пора это признать
УНИКС — страшная сила в Единой лиге. Пора это признать
