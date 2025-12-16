Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» собирается активно обсуждать обмены Кэма Томаса этой зимой — ESPN

«Бруклин» собирается активно обсуждать обмены Кэма Томаса этой зимой — ESPN
Комментарии

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» планирует вести активные обсуждения по обмену 24-летнего американского защитника Кэмерона Томаса этой зимой. Об этом информирует обозреватель ESPN Бобби Маркс.

Однако при этом также сообщается, что финальное решение всё равно останется за самим игроком — без его согласия сделка не состоится.

В текущем сезоне североамериканской организации Кэмерон принял участие в восьми матчах. В среднем за игру Томас набирает 21,3 очка, делает 1,3 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 0,5 перехвата. За «Бруклин» Кэм выступает с 2021 года.

Материалы по теме
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Дэвис и Флэгг преподали урок «Бруклину». Дёмин был совсем незаметен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android