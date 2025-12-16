«Бруклин» собирается активно обсуждать обмены Кэма Томаса этой зимой — ESPN

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» планирует вести активные обсуждения по обмену 24-летнего американского защитника Кэмерона Томаса этой зимой. Об этом информирует обозреватель ESPN Бобби Маркс.

Однако при этом также сообщается, что финальное решение всё равно останется за самим игроком — без его согласия сделка не состоится.

В текущем сезоне североамериканской организации Кэмерон принял участие в восьми матчах. В среднем за игру Томас набирает 21,3 очка, делает 1,3 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 0,5 перехвата. За «Бруклин» Кэм выступает с 2021 года.