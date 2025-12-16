Во вторник, 16 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 16 декабря:

19:00 мск — «Дубай» — «Маккаби» Тель-Авив;

20:45 мск — «Фенербахче» — «Панатинаикос»;

22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Црвена Звезда»;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Валенсия»;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Реал» Мадрид;

23:00 мск — «Париж» — «Барселона».

После 15 матчей лидером сезона является действующий чемпион Евробаскета — «Хапоэль» из Тель-Авива (10 побед и четыре поражения).