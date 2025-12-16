Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: расписание матчей на 16 декабря

Еврокубок: расписание матчей на 16 декабря
Комментарии

Во вторник, 16 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого состоятся три матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 16 декабря:

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Хемниц 99»;
20:30 мск — «Цедевита Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим;
22:00 мск — «Тренто» — «Будучность».

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка на сезон-2025/2026

Ранее авторитетный российский комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках.

Материалы по теме
Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android