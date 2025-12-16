Еврокубок: расписание матчей на 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого состоятся три матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 16 декабря:

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Хемниц 99»;

20:30 мск — «Цедевита Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим;

22:00 мск — «Тренто» — «Будучность».

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

