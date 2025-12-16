Скидки
Баскетбол

Российский форвард Рудовский признан новичком недели в конференции NCAA

Комментарии

20-летний российский форвард Тимофей Рудовский признан новичком недели в конференции America East в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Для Тимофея эта награда стала первой в карьере.

Напомним, Тимофей играет за команду Университета Брайанта Bryant Bulldogs, которая выступает в первом дивизионе. На минувшей неделе команда провела два матча, в рамках которых Рудовский в среднем за встречу набирал 17,0 очков, делал 8,5 подбора, отдавал 3,5 передачи и совершал 1,5 перехвата. Отметим также, что во время встречи с командой Университета Айоны российский форвард оформил свой первый дабл-дабл в NCAA.

