Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Самый интересный и спорный матч НБА этой ночи». Гомельский — об игре «Денвер» — «Хьюстон»

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс», который завершился со счётом 128:125 в пользу клуба из Колорадо.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 125
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 13, Джонс - 11, Валанчюнас - 8, Уотсон - 5, Браун - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Дюрант - 25, Смит II - 16, Окоги - 16, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Холидей - 3, Адамс - 3, Капела - 1, Дэвисон, Тэйт, Грин

«Самый интересный и самый спорный матч регулярного сезона НБА сегодняшней ночью — бесспорно, «Денвер» против «Хьюстона». За последние 100 секунд основного времени счёт четыре раза был равным и четыре раза менялся лидер. За 2,3 секунды до сирены, при счёте 116:117 в пользу «Хьюстона» баскетболисты «Денвера» готовились ввести мяч в игру. В это время раздался свисток арбитра, который зафиксировал нарушение правил со стороны Амена Томпсона, естественно, не на мяче.

По правилам НБА в этом случае назначается один штрафной бросок и сохраняется владение. Мюррей сравнял счёт с линии, и команды отправились в пятиминутку. Этот свисток вызвал резкий протест тренера «Хьюстона» Име Удоки. На послематчевой пресс-конференции он назвал судейство матча худшим из того, что он видел в жизни. В овертайме «Денвер» победил 128:125. Центровые команд Йокич и Шенгюн набрали по трипл-даблу. Причём Йокич в пятиминутке схлопотал шестой фол и покинул площадку. А Шенгюн в последней атаке бросал из-за дуги, чтобы сравнять счёт, но промахнулся», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

