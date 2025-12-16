«Самый интересный и спорный матч НБА этой ночи». Гомельский — об игре «Денвер» — «Хьюстон»

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс», который завершился со счётом 128:125 в пользу клуба из Колорадо.

«Самый интересный и самый спорный матч регулярного сезона НБА сегодняшней ночью — бесспорно, «Денвер» против «Хьюстона». За последние 100 секунд основного времени счёт четыре раза был равным и четыре раза менялся лидер. За 2,3 секунды до сирены, при счёте 116:117 в пользу «Хьюстона» баскетболисты «Денвера» готовились ввести мяч в игру. В это время раздался свисток арбитра, который зафиксировал нарушение правил со стороны Амена Томпсона, естественно, не на мяче.

По правилам НБА в этом случае назначается один штрафной бросок и сохраняется владение. Мюррей сравнял счёт с линии, и команды отправились в пятиминутку. Этот свисток вызвал резкий протест тренера «Хьюстона» Име Удоки. На послематчевой пресс-конференции он назвал судейство матча худшим из того, что он видел в жизни. В овертайме «Денвер» победил 128:125. Центровые команд Йокич и Шенгюн набрали по трипл-даблу. Причём Йокич в пятиминутке схлопотал шестой фол и покинул площадку. А Шенгюн в последней атаке бросал из-за дуги, чтобы сравнять счёт, но промахнулся», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.