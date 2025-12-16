Видео: 224-сантиметровый Вембаньяма просто перешагнул через заграждение на стадионе

224-сантиметровый французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перешагнул через заграждение на стадионе «Ти-Мобайл Арена» после матча с «Оклахома-Сити Тандер», который завершился со счётом 111:109 в пользу техасской команды.

Виктору 21 год. Французский центровой в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 13 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирает 25,8 очка, делает 12,6 подбора, отдаёт 3,8 передачи и совершает 3,5 блок-шота. Он был выбран под первым номером на драфте НБА в 2023 году. Является серебряным призёром Олимпийских игр — 2024, которые прошли в Париже.