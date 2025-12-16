Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Видео: 224-сантиметровый Вембаньяма просто перешагнул через заграждение на стадионе

Видео: 224-сантиметровый Вембаньяма просто перешагнул через заграждение на стадионе
Комментарии

224-сантиметровый французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перешагнул через заграждение на стадионе «Ти-Мобайл Арена» после матча с «Оклахома-Сити Тандер», который завершился со счётом 111:109 в пользу техасской команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 17, Уильямс - 17, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Митчелл - 9, Уоллес - 7, Уильямс - 6, Дорт - 3, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Вембаньяма - 22, Фокс - 22, Касл - 22, Харпер - 8, Барнс - 6, Джонсон - 3, Шампани - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

Виктору 21 год. Французский центровой в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 13 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирает 25,8 очка, делает 12,6 подбора, отдаёт 3,8 передачи и совершает 3,5 блок-шота. Он был выбран под первым номером на драфте НБА в 2023 году. Является серебряным призёром Олимпийских игр — 2024, которые прошли в Париже.

