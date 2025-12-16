Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс заявил, что Стефен Карри — это лучший игрок поколения

Пол Пирс заявил, что Стефен Карри — это лучший игрок поколения
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс объяснил, почему четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественник Стефен Карри является лучшим игроком своего поколения.

«Сколько раз Карри побеждал Брона в финалах НБА? Трижды. Этого парня единогласно признали MVP, когда Леброн был на пике своей карьеры. Просто неслыханно. Неужели Джеймсу не был отдан ни один голос? В эпоху Джордана никто не получал MVP единогласно», – приводит слова Пирса портал Basketball Network.

Ранее стало известно, что Карри обогнал Джордана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет.

Материалы по теме
Карри обогнал Джордана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android