Пол Пирс заявил, что Стефен Карри — это лучший игрок поколения

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс объяснил, почему четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественник Стефен Карри является лучшим игроком своего поколения.

«Сколько раз Карри побеждал Брона в финалах НБА? Трижды. Этого парня единогласно признали MVP, когда Леброн был на пике своей карьеры. Просто неслыханно. Неужели Джеймсу не был отдан ни один голос? В эпоху Джордана никто не получал MVP единогласно», – приводит слова Пирса портал Basketball Network.

Ранее стало известно, что Карри обогнал Джордана и вышел на первое место в НБА по матчам с 40+ очками после 30 лет.