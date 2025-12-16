Никола Йокич и Алперен Шенгюн установили историческое достижение в НБА
Сегодня, 16 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс» (128:125 от) лидеры команд в лице серба Николы Йокича и турка Алперена Шенгюна стали первыми центровыми в истории североамериканской организации, кому за одну игру удалось оформить трипл-дабл с +30 очками.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 125
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 13, Джонс - 11, Валанчюнас - 8, Уотсон - 5, Браун - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Дюрант - 25, Смит II - 16, Окоги - 16, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Холидей - 3, Адамс - 3, Капела - 1, Дэвисон, Тэйт, Грин
Никола за эту встречу набрал 39 очков, сделал 15 подборов, а также отдал 10 передач. А Шенгюн, в свою очередь, набрал 33 очка, сделал 10 подборов и отдал 10 передач.
Ранее Шакил О'Нил ответил, как бы действовал против Николы Йокича, если бы играл в НБА сегодня.
