Шарунас Ясикявичюс: сейчас в НБА все тренеры играют одинаково. Это безумие

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс выступил с критикой в адрес современных тренеров НБА за однообразие стилей.

«Не хочу говорить ничего плохого, однако для меня сейчас самое удивительное — это то, как обстоят дела с тренерами НБА. Все играют одинаково.

Раньше в тренерском штабе НБА были огромные имена, и у каждого был свой стиль. Пэт Райли был одним из них. У Фила Джексона вы учились выступать, используя «треугольник». Затем появился Майк Д'Антони со своей игрой. Это было так здорово. Попович играл всё через ещё одного плеймейкера — Тима Данкана.

Всегда решающее значение имели стили противостояний. И было очень интересно, кто кого победит, какой баскетбольный стиль является лучшим. Сейчас в НБА всё сводится к одному способу, и для меня это безумие. Не может быть только одного способа. Нам нужен новый Шак или [Арвидас] Сабонис, потому что этот стиль игры тоже вымирает», — приводит слова Ясикявичюса портал Clutch Points.