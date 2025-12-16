«Хапоэль» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 16 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием действующего чемпиона Еврокубка «Хапоэля» из Тель-Авива с «Црвеной Звездой». Матч начнётся в 22:05 мск.

Дебютант этого сезона из Тель-Авива уверенно проводит сезон, одержав 11 побед при четырёх поражениях в 15 встречах, занимая первую строчку в регулярном чемпионате. Сербский коллектив, начав сезон с двух поражений, затем одержал семь побед кряду, что позволило выйти на соотношение выигранных и проигранных матчей — 9-6. В данный момент «Црвена» идёт на серии из двух поражений на пятом месте, находясь в зоне плей-офф.