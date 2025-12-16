Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хапоэль Тель-Авив — Црвена Звезда: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

«Хапоэль» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Во вторник, 16 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием действующего чемпиона Еврокубка «Хапоэля» из Тель-Авива с «Црвеной Звездой». Матч начнётся в 22:05 мск.

Права на трансляцию матча Евролиги «Хапоэль» Тель-Авив — «Црвена Звезда» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дебютант этого сезона из Тель-Авива уверенно проводит сезон, одержав 11 побед при четырёх поражениях в 15 встречах, занимая первую строчку в регулярном чемпионате. Сербский коллектив, начав сезон с двух поражений, затем одержал семь побед кряду, что позволило выйти на соотношение выигранных и проигранных матчей — 9-6. В данный момент «Црвена» идёт на серии из двух поражений на пятом месте, находясь в зоне плей-офф.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android